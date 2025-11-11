Bacayan-Talamban bridge di pa luwas nga gamiton

Nagpakitabang si Mayor Nestor Archival sa Siyudad sa Sugbo sa Philippine Army ug sa Department of Public Works and Highways (DPWH) aron mapugngan ang posibleng pagkahugno sa taytayan sa Bacayan-Talamban.
Gihulagway sa mayor nga makaparalisa sa inadlaw nga operasyon sa pagkolekta og basura kon dili kini matagad.
Sa press conference niadtong Lunes, Nobiyembre 10, 2025, gibutyag ni Archival nga ang tulay gigamit sa mga trak nga naghakot og 600 metric tons sa basura kada adlaw padulong sa landfill sa Barangay Binaliw, nagpakita og mga timailhan nga dili na lig-on ang istruktura human sa pag-igo sa Bagyong Tino niadtong miaging semana.
Matod ni Archival nga ang tulay nakasinati og kadaot, uban sa gamay nga paglihok nga namatikdan, sa matag higayon nga moagi ang mga sakyanan.
Nabalaka siya nga kon dili dayon matagad ang isyu, basin dili na makahakot ang siyudad sa iyang basura ngadto sa landfill sa Barangay Binaliw.
Gibutyag ni Archival nga pormal nga nangayo og tabang ang siyudad sa engineering battalion sa Army aron matangtang ang mga sagbot nga nagbabag sa agianan sa suba ilawom sa tulay.
Giawhag sab niya ang DPWH nga magbutang og “shoe ring” o temporaryo nga suporta sa istruktura aron mapalig-on kini samtang giandam pa ang dugay nang daan nga mga plano sa rehabilitasyon.
Nipasidaan siya nga ang pagkahugno mahimong seryusong makaapekto dili lang sa paghakot og basura apan lakip na sa paglihok sa mga residente sa amihanang mga barangay nga nagsalig sa tulay aron makaabot sa mga ospital, eskwelahan, ug subdivision.
Gipasabot sa mayor nga ang mga tulay sa Buot Taop ug Lusaran, wala pay klarong schedule sa rehabilitasyon.
Nanawagan si Archival sa DPWH nga unahon ang kritikal nga koneksyon sa bukid aron mapugngan ang pagkabuwag sa mga
komunidad sa bukid ug ang pagkabalda sa mga batakang serbisyo.
Ang Cebu City Transportation Office (CCTO) nagpadala na og mga personnel aron pagdumala sa trapiko sa lugar ug pagseguro nga walay bug-at nga mga sakyanan ang magpabilin nga nakaparada sa ibabaw sa tulay. / CAV