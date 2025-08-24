Bacolod council misugyot sa PNP nga pahugtan ang kampanya batok STL

Giaprubahan sa konseho sa Siyudad sa Bacolod ang usa ka resolusyon nga naghangyo sa Philippine National Police (PNP), pinaagi ni Mayor Greg Gasataya, nga palig-unon ang mga operasyon batok sa illegal gambling hilabi na ang illegal nga operasyon sa small town lottery (STL) sulod sa siyudad.
Ang resolusyon gipangamahanan ni Konsehal Dindo Ramos, tsirman sa City Council Committee on transportation and traffic.
Matod ni Ramos, ang illegal nga sugal nagpadayon gihapon sa nagkalainlaing bahin sa siyudad bisan pa sa kasamtangang mga balaod ug regulasyon nga nagdili niini nga mga kalihukan.
Bisan wala’y permit, asoy ni Ramos nga ang operasyon sa STL nagpadayon sa nagdaiyang mga dapit sa siyudad diin ang mga pusta gikolekta apan walay buhis nga gitunol sa siyudad.
“The illegal operation of STL and other forms of gambling activities not sanctioned by law have been observed to proliferate, posing social, moral, and economic risks to the community,” batbat ni Ramos. / MAP