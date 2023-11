Baculi gilubong na sa Aloguinsan

Gilubong na ang polis nga namatay atol sa buy-bust sa kapulisan sa Sitio Pagtamba­yayong, Barangay Kinasang-­an, dakbayan sa Sugbo, alas 12:05 sa kaadlawon, Miyer­kules, Nobiyembre 15, 2023.

Si Police Corporal Ryan Languido Baculi, sakop sa Regional Police Drug Enforcement Unit (RPDEU 7), gihatod na sa sam-ang sa lungsod sa Aloguinsan sa Miyerkules, Nobiyembre 22, 2023.

Nagbangutan ang tibuok pwersa sa kapulisan sa Central Visayas sa pagtaliwan sa ilang kauban.

Apan matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), dili nila iapil sa paglubong ang ilang pagpangita sa hustisya sa kamatayon ni Baculi.

Nasubo sila sa kamatayon sa ilang kauban apan dili sila mohunong hangtod nga ang hustisya ilang makab-ot.

Si Pelare nagkanayon nga ilang gisaludohan si Baculi isip bayani uban sa pagsaad nga dili makawang ang pagsakripisyo sa iyang kinabuhi diha sa pagtuman sa serbisyo nga gipanumpaaan.

“We are mourning and we will not stop until justice is served. We salute the heroism of CPL Ryan Baculi and his sacrifice will never be in vain,” matod ni Pelare.

Gihangop usab nila ang laing indibidwal nga mihatag og dakong kantidad alang niadtong makatudlo sa nahimutangan sa duha ka mga suspek nga sila si Atong Bacalso Rafols ug Ramil Salazar.

Nagtuo ang PRO 7 nga naa pa sa Inayawan o kasikbit nga barangay ang duha ka mga suspek nag tago-tago pinaagi sa abag sa mga kauban niini. / AYB