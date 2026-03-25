‘Bad boy’ nakuhaa’g armas, sikop

Tingkagol na sa prisohan ang usa ka 32-anyos nga lalaki nga giingong “bad boy” sa ilang dapit human makuhaan og dili lisensyadong armas niadtong Martes, Marso 24, 2026, sa Purok 3 Gumamela, East Binabag, Barangay Tayud, Lungsod sa Consolacion.
Ang suspek giila nga si Aljon Cuajao Lauron, ulitawo ug residente sa maong dapit.
Siya nag-atubang og kasong paglapas sa RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Matod ni Police Lt. Col. Verniño Noserale, hepe sa Consolacion Police Station, nakadawat sila og daghang reklamo gikan sa mga silingan ni Lauron tungod sa pagkamaldito niini.
Giingong kanunay siyang magdala-dala og armas, hinungdan sa kahadlok ug kabalaka sa mga residente.
Tungod niini, daling nilihok ang kapulisan ug naatlan ang suspek nga nagkupot og usa ka .38 caliber revolver nga dunay duha ka bala.
Suma ni Noserale, nakurat ang suspek sa pag-abot sa mga operatiba hinungdan nga wala na siya makadagan o makasukol pa.
Giawhag ni Noserale ang ubang mga residente sa Consolacion nga dili magpanuko sa pag-report dayon sa kapulisan kon dunay mga badlungon. / GPL