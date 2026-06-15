‘Bad boy’ sa Dalaguete, sikop sa pagtinir og armas

Nalandig sa prisohan ang usa ka 32-anyos nga lalaki nga nailang “bad boy” human nakuhaan og mga armas atol sa ronda nga gihimo sa kapulisan sa iyang pinuy-anan niadtong Sabado sa buntag, Hunyo 13, 2026, sa Sitio Cambangyao, Barangay Poblacion, lungsod sa Dalaguete.
Ang dinakpan giila nga si Gaudioso Lajos Niere Jr., nailhan usab sa alyas nga “Blacky,” ulitawo.
Kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang atubangon ni Niere.
Si Police Major Vincent Zozobrado, hepe sa Dalaguete Police Station, nga nahinabi sa SunStar SuperBalita Cebu, mibutyag nga ubay-ubay sa mga silingan ang nangreklamo batok kang alyas Blacky tungod kay kanunay kining magdala-dala ug magpasundayag sa iyang armas.
Tungod sa maong mga taho, daling milihok ang kapulisan ug nikuha og search warrant nga giisyu ni Judge May Faith L. Trumata-Rebotia sa Regional Trial Court (RTC) Branch 94 sa lungsod sa Argao, nga gipetsahan niadtong Hunyo 5, 2026.
Atol sa pagronda nga gipahigayon alas 10:00 sa buntag, wala makapakita og bisan unsang legal nga dokumento si Niere nga nagtugot kaniya sa paghupot og armas.
Narekober sa mga awtoridad gikan sa posisyon sa suspek ang usa ka Colt Caliber .45 Pistol ug usa ka magazine ug walo ka mga buhing bala niini, ug usa ka caliber .38 revolver ug tulo ka mga buhing bala niini. / GPL