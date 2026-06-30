‘Bad boy’ sa Liloan, sikop sa armas

Nabalhog sa selda sa kapulisan ang usa ka 35-anyos nga lalaki kinsa nailang “bad boy” sa ilang dapit, human nagdala og armas niadtong Lunes sa gabii, Hunyo 29, 2026, sa Sityo Landing, Barangay Catarman, Lungsod sa Liloan.
Giila ang suspek nga si Jerry Caballero, usa ka delivery driver og mineral water, residente sa Barangay Poblacion, Liloan.
Nakuha gikan kaniya ang usa ka paltik nga .38 revolver nga adunay duha ka buhing bala.
Sumala ni Police Senior Master Sergeant Nelson Sadile, imbestigador sa Liloan Police Station, daling niresponde ang mga polis human nireklamo ang mga residente tungod sa pagpakita ni Caballero sa iyang armas.
Nasuta ni Sadile nga si Caballero kanunay nang gialarma sa ilang dapit tungod sa kanunay nga pagdala og armas ug pagpanapat sa iyang kapuyo.
Gikompirmar sab sa kapulisan nga nadakpan na si Caballero niadtong Disyembre 2018 tungod sa kasong pagpamaligya og ilegal nga druga.
Nakagawas lang siya niadtong Disyembre 2019 pinaagi sa plea bargaining. / GPL