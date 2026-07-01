‘Bad boy’ sa Toledo nadakpan tungod sa paghupot og armas

Nadakpan sa kapulisan ang usa ka lalaki nga nailang “bad boy” sa ilang lugar human gironda ang panimalay niini niadtong Martes sa gabii, Hunyo 30, 2026, sa Sitio Laguna, Barangay Bato, Dakbayan sa Toledo.
Ang suspek giila nga si Kerwin Kyamko, 31 anyos, kasamtangang gitanggong sa Toledo City Police Station samtang nag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act.
Gipahigayon sa mga intelligence operative sa Toledo City Police Station ang pagsusi sa panimalay ni Kyamko pinaagi sa usa ka search warrant nga giisyu ni Judge Jeffrey Ocang, Vice Executive Judge sa RTC Branch 59 sa Toledo City.
Narekober sa mga awtoridad sulod sa balay sa suspek ang usa ka paltik nga .38 revolver nga adunay tulo ka buhing bala.
Matod sa kapulisan, dugay na nga gireklamo si Kyamko sa mga silingan tungod kay kanunay siyang manghasi sa ilang dapit, unya maglakaw-lakaw nga magdala og armas. / GPL