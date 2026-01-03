‘Badboy’ mipusil sa polis, submachine gun mikagar

Nagtingkagol karon sa selda ang usa ka lalaki nga nailang “badboy” human siya manghulga gamit ang usa ka submachine gun niadtong Biyernes sa gabii, Enero 2, 2026, sa Sityo Cabulihan II, Barangay Ilihan, Dakbayan sa Toledo.
Giila ang dinakpan nga si alyas Nante, 44, samtang napusasan usab ang iyang igsuon nga si alyas Jane Helen , 43, human kini manghilabot sa operasyon sa kapulisan.
Sumala ni Police Staff Sgt. Mark Anthony Arañez, imbestigador sa Toledo Police Station, nakadawat sila og alarma nga gipanghulga ni Alfar ang mga mekaniko nga nag-ayo og payloader sa ilang dapit. Gituohan nga nasabaan ang suspek sa mga himan nga gigamit sa mga mekaniko samtang kini nagtrabaho.
Pag-abot sa kapulisan sa maong dapit, nakita ang suspek nga nagbitbit og Uzi submachine gun. Matod sa report, gisuwayan sa suspek og pusil ang usa sa mga polis, apan maayo na lang kay nikagar ang armas.
Dihang wala mobuto ang pusil, daling gilabay sa suspek ngadto sa kasagingan sa wala pa siya madakpi.
Narekober sa kapulisan ang maong Uzi submachine gun 9mm nga adunay serial number 316587, usa ka magazine, ug siyam ka mga buhing bala.
Napugos usab ang kapulisan sa pagposas sa igsuon sa suspek human kini nipatunga samtang gidakop sa mga awtoridad si alyas Nante.
Mag-atubang og kasong kalapasan sa RA 10591 (Illegal Possession of Firearms and Ammunitions) ug Resistance and Disobedience to a Person in Authority si alyas Nante ug kasong Disobedience sa iyang igsuon. / GPL