‘Badboy’ nagmaoy, armado; gidakop

Tingkagol na sa prisohan ang usa ka lalaki nga nailang “badboy” sa ilang dapit human kini nasikop sa akto nga nanghasi ug nagbitbit og armas niadtong Biyernes sa hapon, Enero 30, 2026, didto sa Barangay Jampang, Lungsod sa Argao.
Giila sa Argao Police Station ang suspek nga si Richard Mamolo Abellanosa, 33, ulitawo ug molupyo sa nahisgutang dapit.
Suma sa report, nakadawat og tawag ang kapulisan bahin sa usa ka lalaki nga nagmaoy ug nagbadhas-badhas sa kalsada samtang nagdala og armas, hinungdan sa kahadlok sa mga residente.
Daling niresponde ang mga sakop sa Argao Police ug naaktuhan gyud si Abellanosa nga naghupot og usa ka kalibre .45 nga pistola nga adunay loaded nga magazine. Sa dihang gipangayuan og mga dokumento o lisensya sa armas, walay napakita ang suspek ngadto sa mga otoridad.
Tungod niini, daling gisignit ang suspek ug gidis-armahan. Kasamtangan siyang gitangong sa selda sa Argao Police Station samtang giandam ang kasong paglapas sa Republic Act 10591 (Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act). / GPL