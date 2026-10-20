Badian Highlands temporaryo’ng gipasira

Gipasidan-an ang mga motorista ug mga biyahero nga likayan una ang dalan gikan sa Badian Highlands padulong sa Dalaguete tungod sa peligro sa pagbiyahe.
Base sa advisory sa Public Information Office (PIO) sa Badian, temporaryong sirado ang maong rota human nahugno ang usa ka bahin sa retaining wall sa dalan nga hapit na mahuman.
Dugang sa pagkahugno sa retaining wall, delikado sab ang dalan panahon sa ulan tungod kay dangog kini ug posibleng hinungdan sa aksidente.
Giawhag ang tanang motorista, ilabi na ang mga sakyanang upat og ligid, nga mogamit sa alternatibong rota agi sa Santicon Road padulong sa Dalaguete.
Gipahinumdoman ang mga biyahero nga mag-amping ug unahon kanunay ang kaluwasan samtang nagbiyahe.
Gihangyo sab ang publiko nga ipaambit ang maong pahimangno aron mahibalo ang ubang motorista ug malikayan ang posibleng disgrasya. / PIO Badian