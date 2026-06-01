Badian milusad sa unang PCRP sa pagpangandam sa kalamidad

Opisyal nga gilusad sa Lungsod sa Badian ang bag-ong inisyatiba sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan – Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) nga gitawag og Panahon ng Pagkilos: Philippine Community Resilience Project (PCRP) pinaagi sa usa ka municipal orientation nga gipahigayon niadtong Mayo 25, 2026.
Ang kalihukan gitambungan sa mga opisyal sa lokal nga kagamhanan, 29 ka barangay kapitan sa Badian, ug mga representante sa DSWD Regional Program Management Office.
Isip simbolo sa panaghiusa ug kolektibong paningkamot alang sa malampusong implementasyon sa proyekto, nipirma ang mga partisipante sa usa ka Commitment Tree.
Nagpasalamat si Badian Mayor Jerome Christian V. Librando sa DSWD Kalahi-CIDSS human mapili ang lungsod isip usa sa unang batch nga makabenepisyo sa PCRP. Gipadayag sab niya ang iyang pagsalig nga epektibong maimplementar ang programa sa tanang barangay sa lungsod.
Atol sa orientasyon, gipasabot ni Community Development Officer IV Joelito Yana ang mga giya ug proseso sa implementasyon sa PCRP. Gipaila sab niya ang mga tumong ug estratehiya sa proyekto nga nagpunting sa paglig-on sa kalig-on sa mga komunidad batok sa mga kalamidad ug uban pang risgo.
Sumala sa DSWD, 42 ka mga lungsod sa Central Visayas ang nahilakip sa maong programa nga ipatuman gikan sa 2025 hangtod 2030.
Lakip sa mga posibleng proyekto ang pagtukod sa lig-on nga evacuation centers, pasilidad sa panglawas, mga sistema sa tubig, ug uban pang imprastruktura alang sa pagpakunhod sa risgo sa kalamidad.
Gilauman nga pinaagi sa PCRP, mas mapalig-on ang kapasidad sa mga komunidad sa pagplano ug pagpatuman sa mga proyekto nga maghatag og malungtarong kalambuan ug mas luwas nga kaugmaon alang sa mga lumulupyo sa Badian./ PR