Badian, Moalboal nasubhan og kadaugan

Nagpaulbo og 26 puntos si James Ivan Alvizo aron pangulohan ang kadaugan sa host Badian batok sa Ginatilan, 92-77, niadtong Dominggo sa gabii, Marso 22, 2026, sa pagsugod sa 1st Calderon Cup Under-21 basketball tournament sa Badian Sports Complex sa Lungsod sa Badian, Cebu.
Kuyaw sab nga nakaduwa alang sa Badian mao sila si Clifford Belarmino, kinsa niamot og 14 puntos, ug Clark Aron Bulahan, kinsa nirehistro og double-double 13 puntos ug 10 rebounds.
Ang Ginatilan gipangulohan ni Jigger Biligantol pinaagi sa iyang 16 puntos, nidugang og 15 puntos si John Rusell Gosanes samtang niamot og 13 puntos si James Miguel Tuason.
Sa laing duwa, gipanglampornas sa Moalboal ang Alcantara, 79-57.
Ang Moalboal, nga gikonsiderar nga usa sa mga inilog sa kompetisyon, ningkontrolar na sa duwa sa sayo pa lang nga bahin ug wala nila tugoti ang Alcantara nga makapanghulga hangtod na sa katapusang gutlo. / JBM, ESL