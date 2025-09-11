‘Badlungon’ sa Brgy. Colon, Naga sikop, nang-harass

Gidakop sa kapulisan sa Naga, Cebu ang usa ka 30-anyos nga ulitawo human giingong perming maghatag og kasamok ug hulga sa iyang silingan.
Ang gidakop giila nga si Giovani Repunte, residente sa Purok 11, Xenia, Barangay Colon.
Ang pagkadakop ni Repunte nahitabo niadtong Huwebes human siya giingong nakit-an nga nagsige og singgit ug panghulga nga patyon ang iyang silingan nga si “Lany” ug ang pamilya niini.
Matod ni Police Senior Master Sergeant Jake S. Catane, imbestigador sa kapulisan, dili kini ang unang higayon nga nakahimo og salaod si Repunte.
Gawas sa panghulga, nanglabay pa siya og bato ug nangluwa sa iyang silingan.
Giila nga badlungon si Repunte ug masuko kon badlungon.
Kaniadto gipasaylo ra ang suspek sa iyang binuhatan apan tungod sa pagbalik-balik, nagdesisyon na ang biktima nga pasakaan kini og kaso.
Si Repunte anaa na karon sa kustodiya sa Naga Police Station ug mag-atubang og kasong Alarms and Scandal ug Threats. / JDG