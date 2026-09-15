Badyet sa pagkaon sa mga PDL sa CPDRC giusbawan

Giusbawan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang inadlaw nga badyet alang sa pagkaon sa mga Persons Deprived of Liberty (PDL) sa Cebu Detention and Rehabilitation Center (CPDRC) gikan sa P25 ngadto na sa P68 ang adlaw.
Kini naghatag og increase gikan sa P8 karon moabot na sa P22.66 ang matag kaon sa mga PDL aron pagseguro nga makakaon kini og tarong bisan anaa sulod sa prisohan.
Si Dr. Felipe Montejo, Jail Warden sa CPDRC nagpasalamat sa gihimong adjustments sanglit ang maong implementasyon giingong dugay na niining gihandom.
"Nakatabang dili lang sa morale but sa emotion gani nga naa diay mga tao nga andam maghunahuna sa among ikaayo nga mga binilanggo," saysay sa usa sa mga binilanggo.
Gipahibawo sa kagamhanan nga gigahinan kini og moabot sa P37 milyunes karong tuiga.
Sa kasamtangan, nalakip sa mga inisyatiba sa CPDRC ang mga recreational games sama sa basketball, volleyball, table tennis, ug pickleball.
Aron paghatag kanila og kahigayunan nga malingaw ug makapasingot.
Lakip na niini ang reintroduce sa Christian ministries sa Cebu Archdiocese of Prison Apostolate.
Gawas sa maong mga kalihukan, gitinguha sab sa CPDRC ang pagpatuman og livelihood programs nga mahimong magamit sa mga piniriso ugaling makagawas na kini o bisan anaa pa sulod sa prisohan. / ANV