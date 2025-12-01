Badyet sa Sinulog 2026 gilaslasa'g 22 porsiyento

Gipakunhoran sa Siyudad sa Sugbo ang badyet sa Sinulog 2026 gikan sa orihinal nga gisugyot nga P100 milyunes ngadto na lang sa P78 milyunes.
Ang ubang badyet gigahin ngadto sa mga programa sa rehabilitasyon ug recovery alang sa mga komunidad nga naapektuhan sa Bagyong Tino.
Matod ni Mayor Nestor Archival nga ipadayon sa siyudad ang kalampusan sa kasaulogan, apan sa mas ubos nga gasto.
Iyang gipasabot nga ang pag-adjust nagpakita sa pra-yoridad sa administrasyon sa pagtubag sa dinalian nga panginahanglan human sa katalagman.
Kinatibuk-ang 37 ka contingents ang nikompirmar sa ilang pag-apil sa grand parade sa sunod tuig human sa deadline niadtong Nobiyembre 30.
Ang listahan naglakip sa 12 ka contingents gikan sa gawas sa siyudad, 17 gikan sa mga barangay ug eskwelahan sa Sugbo, pito gikan sa Probinsiya sa Sugbo ug kasikbit nga mga siyudad, ug usa ka guest performer nga mao ang Masskara Festival sa Bacolod.
Matod ni Archival nga ipadayon sa siyudad ang carousel route sa miaging tuig, apan ibutang ang limitasyon sa mga floats ug dili dasigon ang dagkong grupo sa pagsunod sa mga sakyanan sa contingent aron mahusay ang crowd control.
Ang street parties dili ipahigayon; hinuon, ang posibleng mga kalihukan nga may kalabutan sa festival magdepende sa Sinulog Foundation Inc. (SFI).
Ang posibleng mga dapit sa kalihukan nga giila naglakip sa South Road Properties, Escario, Plaza Independencia, ug ang IT Park area.
Dugang sa mayor nga ang Sinulog 2026 magdala sa tema nga “United in Faith and Love” uban sa tradisyonal nga panawagan nga “One Beat, One Dance.”
Ang gigahin sa premyo nagpabilin nga walay kausaban gikan sa miaging tuig.
Bisan pa sa gipakunhod nga badyet, matod ni Archival nga ang siyudad nagtumong sa paghatod og usa ka festival nga makatupong sa kalampusan sa edisyon sa miaging tuig nga natapos hapit sa alas 10 sa gabii ug nagpakita sa 43 ka contingents lakip na ang mga guest performer. / CAV