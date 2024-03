Bag-o nga ‘Bogo City’ pabarugon

Bag-ong Siyudad sa Bogo pabarugon, nga gitumong sa paghimo og usa ka modernong urban hub nga adunay mga pasilidad ug imprastraktura aron matubag ang lainlaing mga panginahanglan sa mga tawo sa halayong amihanan sa Sugbo, lakip ang edukasyon, pag-atiman sa panglawas, kalingawan, ug turismo.

Ang proyekto “mag-usab sa talan-awon sa siyudad” pinaagi sa pagdala sa mga oportunidad nga mas duol sa amihanan, matod ni Jeany Eve Ynot, information officer sa Bogo City.

Sa naandan, ang mga tawo gikan sa maong dapit moanhi sa Metro Cebu aron mangita og mas maayo nga trabaho.

Siya niingon nga ang proyekto, nga sa dili madugay tawgon nga Center of Trade and Industry sa Northern Cebu, nagtumong sa pagdani sa mga investor nga magtukod og mga negosyo, nga maghatag og daghang trabaho, ilabina sa mga lokal.

“We understand the distance between Bogo City and Metro Cebu, especially Cebu City, where most establishments such as universities and hospitals are located,” matod ni Ynot sa SunStar Cebu niadtong Huwebes, Pebrero 28, 2024.

Ang Bogo City, usa ka 6th class nga component city, nahimutang 99 kilometros amihanan sa dakbayan sa Sugbo.

Sa miaging Pebrero 21, ang Palafox, team nga nagdesinyo sa masterplan sa proyekto, nipaambit sa mga litrato sa 3D animation sa integral nga mga lokasyon sa proyekto sa ilang Facebook page.

Niingon sila nga ang proyekto “optimizes Bogo’s high potential for infrastructure development, disaster resilience, and tourism.”

Si Ynot niingon nga ang proyekto naglangkob sa mixed-use area nga 20 ka ektarya sa Barangay Cogon sa Bogo City.

Siya miingon nga kini adunay usa ka ospital, usa ka intermodal transport hub, mixed-use commercial spaces, ug mga pasilidad sa gobyerno.

Siya niingon nga ang tumong mao ang pagsentro sa mga serbisyo ug mga kahinguhaan sa usa ka lokasyon, pagpahapsay sa mga proseso sa administratibo ug pagpalambo sa paghatod sa serbisyo publiko pinaagi sa usa ka one-stop-shop nga sentro sa gobyerno.

Matod usab ni Ynot nga daghang mga eskwelahan ang tukoron, lakip ang aquatics center ug sports stadium.

“All roads will soon lead to this part of the city as it will be home to a sports stadium, the first of its kind in Northern Cebu, equipped with outdoor and indoor sporting facilities designed to showcase top-level competitions and sports recreation,” butyag ni Ynot.

Matod niya nga ilang tuyo nga mag-host og dagkong sporting event sama sa Central Visayas Regional Athletic Association ug mga konsyerto alang sa lokal ug internasyonal nga mga artista.

Gipasabot na ni Mayor Carlo Jose Martinez ang planong pagtukod og stadium ug oval atol sa ikatulong adlaw nga paghunong sa tourism tour program sa Kapitolyo, Suroy-Suroy sa Sugbo, niadtong Enero 25.

Gipadayag usab ni Martinez ang ilang tinguha nga mo-host sa Pasigarbo Sa Sugbo sa umaabot, nunot sa pag-host sa Carcar City sa maong kalihukan niadtong Agusto sa miaging tuig, nga nagtimaan sa unang higayon nga kini gipahigayon gawas sa dakbayan sa Sugbo.

Sa laing bahin, si Ynot miingon nga ang Bogo City, isip sentro ug nag-unang siyudad sa amihanan, nag-abli sa mga pultahan niini ngadto sa mga estudyante gikan sa kasikbit nga mga lungsod, lakip niadtong gikan sa Bantayan Island, Masbate, ug Leyte, sa milabay nga katuigan.

Siya niingon nga sulod sa New Bogo City, tumong nila nga mapalig-on ang edukasyon pinaagi sa pag-abi-abi sa bag-ong mga eskwelahan ug unibersidad aron mas daghang programa sa edukasyon ang itanyag. / KJF