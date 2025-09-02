Bag-ong access road mihatag paglambo sa komunidad sa Alejawan, Bohol

Dako ang kalipay sa mga residente sa Barangay Alejawan, Jagna, Probinsiya sa Bohol human sa pormal nga inagurasyon sa P2.064-million nga access road niadtong Agusto 27, 2025.
Nagtimaan ang maong proyekto sa usa ka dakong lakang sa pagpaayo sa transportasyon, paglig-on sa panginabuhian sa mga mangingisda, ug pagpalapad sa turismo sa barangay.
Ang dalan natukod pinaagi sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan–Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services (Kalahi-CIDSS) – Pag-Abot Program sa Department of Social Welfare and Development (DSWD).
Ang pundo gikan sa P2-million nga grant ug P64,000 nga counterpart gikan sa lungsod ug barangay. Dako sab ang kontribusyon sa mga residente ug boluntaryo nga aktibong nisalmot sa pagtukod ug pagplano.
Sa seremonya sa blessing ug turnover, nitambong ang mga residente, boluntaryo, opisyal sa barangay, ug mga representante sa DSWD Kalahi-CIDSS Regional Program Management Office (RPMO), gipangulohan ni Deputy Regional Program Manager Engr. Helen Ybañez ug Community Development Officer III Juliet Quijada.
Karon, gidumala ug gi-operate na ang dalan sa Jagna Fisherfolk Association (Jafa). Gilauman nga kini makatabang sa 164 ka panimalay pinaagi sa mas paspas nga transportasyon, mas lig-on nga kita sa mga mangingisda, ug dugang kapasidad alang sa turismo.
Matod ni Engr. Peter M. Jamero, OIC-Municipal Planning and Development Coordinator, ang programa dili lang kutob sa imprastruktura.
“This program did not just provide infrastructure but also the proper training that helped build confidence and skills among community members and volunteers,” matod niya.
Sa iyang bahin, si Jagna Municipal Administrator Ma. Louella T. Jumawan nitumbok nga bisan limitado ang pundo, posible gihapon ang kalambuan basta klaro ug hapsay ang implementasyon.“Ang ato lang, kasagaran nga panaghugpong sa mga ahensya sa gobiyerno is moingon tag limited funds, always limited funds… but bisan og limited ang funds is at least naa moy nakit-an,” pulong niya.
Ang Kalahi-CIDSS usa ka poverty reduction program nga naggamit sa Community-Driven Development (CDD) approach.
Pinaagi niini, ang mga barangay ug boluntaryo mismo makadesisyon, makaplano, ug makapatuman sa mga proyekto nga labing gikinahanglan.
Kini nga dalan dili lang imprastruktura, kondili usa ka simbolo sa panaghiusa ug paningkamot sa komunidad aron makab-ot ang dugang paglambo. / PR