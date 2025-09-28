Bag-ong arsobispo sa Sugbo naabot na

Ang bag-ong gitudlo nga Arsobispo sa Sugbo nga si Most Rev. Alberto Uy niabot na sa Sugbo aron mopuli kang Arsobispo Jose Palma, kinsa nangulo sa Cebu Archdiocese sulod sa kapin sa usa ka dekada.
Giabi-abi ni Palma si Uy sa iyang pagdunggo sa Pier 1, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Dominggo, Septiyembre 28, 2025.
Ang gitudlo nga Arsobispo nakadawat usab og mainitong pag abi-abi gikan sa mga lokal nga opisyal, representante sa simbahan, ug nagkalain-laing sektor sa katilingban.
Ang mga Sugbuanon ug mga magtutuo sa Simbahang Katoliko mipasundayag og cultural dances alang kang Uy una pa siya gimotorkada paingon sa San Pedro Calungsod Shrine sa Archbishop’s Residence sa dan D. Jakosalem, dakbayan sa Sugbo, diin gipahigayon ang santos nga misa.
Sa iyang wali, si Uy niingon nga ang tahas sa usa ka Arsobispo “demanding” (daku nga responsibilidad), apan nagtuo siya nga ang grasya sa Dios maoy mogiya sa iyang misyon.
“He chose me not because I am not the strongest or the most capable but because He has a mission to accomplish through my weakness,” matud ni Uy.
"It is God who choose us, and when God chooses He also equips...God's strength will always be enough," dugang niya.
Ang pag-instalar ni Uy isip ikalimang Arsobispo sa Sugbo gikatakda karong Martes, Septiyembre 30, sa alas 9 sa buntag didto sa Cebu Metropolitan Cathedral.
Munaog si Palma human nakab-ot ang mandatory nga edad sa pagretiro nga 75 niadtong Marso.
Gitudlo ni Pope Leo XIV si Uy isip bag-ong pangulo sa Cebu Archdiocese niadtong Hulyo 16.
Sa pagpangandam alang sa iyang installation rites, ang mga kalihokan karong Lunes, Septiyembre 29, naglakip sa Santos nga Misa, pagpananom og kahoy, feeding program, veneration (pagtahud), ug usa ka civic reception (pag-abiabi sa mga opisyal). Si Uy nagsilbing Obispo sa Tagbilaran sukad pa niadtong 2016 ug gi-konsagrar ug gi-instalar niadtong Enero 2017. / DPC