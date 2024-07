Bag-ong balaod batok sa financial scams

Gihangop sa Globe ang bag-o lang nga gipirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga Anti-Financial Account Scamming Act (AFASA), nga maoy nakita nga sulbad sa online scams pinaagi sa mas lig-on nga pagpugong ug pagpatuman sa mga lakang.

Ang balaod nagtumong sa “proteksyon sa tanan nga mga tawo gikan sa pagkabiktima sa lainlaing mga laraw sa cybercrime pinaagi sa pag-regulate sa paggamit sa mga pinansyal nga account, ug pagsumpo sa ilang paggamit sa mga kalihukan sa pagpanglimbong.”

Nagtuo ang Globe nga kini nga balaod makadugang sa Cybercrime Prevention Act ug sa SIM Registration Act, mopalig-on sa mga lakang sa seguridad batok sa nagkagrabi nga mga taktika sa scam sa mga mangingilad.

“As a service provider that deals with fraudsters every day, Globe is grateful that the Philippines now has a law that is up to date and addresses fast-evolving threats to the security of our financial system,” pulong ni Globe President ug CEO Ernest Cu.

“We especially appreciate how the law covers in great detail various emerging fraud methods, including the recruit­ment of money mules, social engineering schemes, and other modes assisted by tech, including SMS, email, and even generative AI. This ultimately gives regulators and law enforcers sharper teeth in stopping financial fraud,” dugang niini.

Matod ni Cu, ang balaod magsilbi nga pagpalig-on sa nagpadayo’ng paningkamot sa Globe batok sa pagpanikas sa panalapi, lakip na ang proactive blocking sa person-to-person SMS ug bank-related phishing ug vishing.

Sa unang tunga sa tuig, napugngan sa Globe ang kapin 2.74 milyunes ka mga mensahe sa spam ug mga scam nga may kalabutan sa banko, diin 43.56% pagkunhod kon itandi sa 4.85 ka milyunes nga mga mensahe nga nababagan sa samang panahon sa 2023.

Nagpakita kini kon giunsa pagtambayayong sa Globe sa mga banko ug uban pang pinansyal nga mga institu­syon sa pagpugong nga molam­pos ang pinansyal nga pagpang­limbong.

Gipasalig ni Cu nga ang Globe magpadayon sa hugot nga pag-monitor ug pagbabag sa posibleng pagpanikas sa panalapi sa iyang network.

“Globe will remain a staunch ally of the government and financial institutions in beating fraud. Through the assage of AFASA, we look forward to a safer financial environment for our customers and the public,” matod niini.

Ang AFASA nagmando sa mga banko ug uban pang pinansyal nga mga institu­syon sa pagpatuman sa hugot nga mga lakang sa seguridad ug lig-on nga mga sistema sa pagdumala sa pagpanglimbong aron mapanalipdan ang mga pinansyal nga account.

Gihatagan niini og gahum ang Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) sa hugtanon nga pag-imbestigar ug pagsusi sa pinansyal nga mga account nga posibleng nalambigit sa ginadili nga mga kalihukan.

Gitugotan usab niini ang BSP nga mag-aplay og cybercrime warrants alang sa electronic communications nga nalambigit sa mga paglapas niining balaora nga klarong gilaktawan ang naandan nga mga pagpugong nga gipahamtang sa bank secrecy ug mga regulasyon sa data privacy.

Ang balaod nagsilot sa financial fraud schemes pinaagi sa mas bug-at nga mga silot, lakip na ang pagkabilanggo sulod sa unom hangtod walo ka tuig ug multa nga hangtod P500,000 alang sa money mule schemes; pagkabilanggo sulod sa 10 hangtod 12 ka tuig o multa nga hangtod P1 milyon alang sa social engineering schemes; ug tibuok kinabuhi nga pagkabilanggo o multa nga hangtod P5 milyunes alang sa economic sabotage. / PR