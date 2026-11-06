Superbalita Cebu

Bag-o’ng Cabinet Secretaries sa administrasyo’ng Marcos

Bag-o’ng Cabinet Secretaries sa administrasyo’ng Marcos
Oath taking sa mga ad interim appointee
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Gihulagway ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang iyang ad interim secretaries nga “the best team ever assembled” nga maoy nangulo sa pagpanumpa sa 10 niya ka mga appointee.

Ang maong oath taking gipahigayon sa Malacañang Palace niadtong Biyernes, Nobiyembre 6, 2026.

Ang maong 10 ka ad interim appointees:

1. Ralph G. Recto – Executive Secretary

2. Fredderick A. Vida – DOJ

3. Giovanni Z. Lopez – DPWH

4. Francis N. Tolentino – Dole

5. Edwin M. Mercado – DOH

6. Juan Miguel T. Cuna – DENR

7. Maria Bernardita A. Mathay – DOT

8. Vivencio B. Dizon – DOTr

9. Kim Robert C. De Leon – DBM

10. Gay Jane P. Perez – Philippine Space Agency. / PNA