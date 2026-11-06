Bag-o’ng Cabinet Secretaries sa administrasyo’ng Marcos

Gihulagway ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang iyang ad interim secretaries nga “the best team ever assembled” nga maoy nangulo sa pagpanumpa sa 10 niya ka mga appointee.
Ang maong oath taking gipahigayon sa Malacañang Palace niadtong Biyernes, Nobiyembre 6, 2026.
Ang maong 10 ka ad interim appointees:
1. Ralph G. Recto – Executive Secretary
2. Fredderick A. Vida – DOJ
3. Giovanni Z. Lopez – DPWH
4. Francis N. Tolentino – Dole
5. Edwin M. Mercado – DOH
6. Juan Miguel T. Cuna – DENR
7. Maria Bernardita A. Mathay – DOT
8. Vivencio B. Dizon – DOTr
9. Kim Robert C. De Leon – DBM
10. Gay Jane P. Perez – Philippine Space Agency. / PNA