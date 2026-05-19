Bag-ong coach sa Phoenix malaumon

Kutob ra man tuod sila sa quarter-finals sa kasamtangang nagpadayon nga Philippine Baketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup, apan alang sa bag-ong coach sa Phoenix Super LPG Fuel Masters nga si Charles Tiu nga nagsubay sila sa sakto nga dalan.
Matod ni Tiu nga mga batan-on ang iyang mga magduduwa ug masaligon siya nga mas mabaid pa ang mga abilidad niini hilabi na si Ricci Rivero, kinsa nag-average og 19.55 puntos, 6.18 rebounds, ug 3.27 assists.
Gipasabot ni Tiu nga panahon ra ang ilang gihuwat ug makakombati na sila’g maayo. / ESL