Bag-ong command center sa PDRRMO Sugbo, giablihan na

Gisubhan sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo ang bag-ong Command Center sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office (PDRRMO) niadtong Enero 9, 2026.
Ang pasilidad nahimutang sa Sityo Groto, Barangay Apas, Dakbayan sa Sugbo.
Ang dapit kanhi quarantine facility ug evacuation center sa panahon sa COVID-19.
Gigastuhan sa Kapitolyo og P9 milyunes ang renovation sa lima ka mga building.
Anaa sa sulod niini ang training center, dormitoryo alang sa mga personnel, ug ang main command center.
Gisugdan ang trabaho niadtong Oktubre 2025 ug nahuman sa Enero 2026.
Ubos sa liderato ni Gobernador Pamela Baricuatro, prayoridad sa probinsiya ang disaster preparedness. Tungod kay nahimo na nga hingpit nga department ang PDRRMO niadtong Septiyembre 2025, duna na silay kaugalingong pundo matag tuig aron mapalambo pa ang ilang serbisyo.
Sa pagkakaron, adunay 21 ka responders ug 29 ka staff ang maong buhatan.
Plano ni PDRRMO head Dennis Pastor nga dugangan pa ang responders aron andam sa bisan unsang emerhensiya.
Aduna na sila’y “state-of-the-art” nga mga drone nga magamit sa rescue operations bisan sa kagabhion.
Nag-andam usab sila og mga water treatment machines aron makahatag og limpyo nga tubig sa mga dapit nga maigo sa kalamidad.
Tungod kay hagit kanunay ang komunikasyon kon dunay bagyo, tinguha ni Pastor nga butangan og mga communication facility ang lagyong dapit, ilabi na sa Isla sa Camotes ug Isla sa Bantayan.
Ang Sugbo nakasinati na og dagkong katalagman kaniadto, sama sa linog ug kusog nga bagyo.
Pinaagi niining bag-ong command center ug mas modernong ekipo, mas mapadali ang pagresponde ug pagluwas sa mga kinabuhi kon duna may moabot nga emerhensiya. / ANV