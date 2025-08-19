Bag-ong Converge coach nangita og sama ni Peña

Nanghinaot ang bag-ong coach sa Phoenix Super LPG Fuel Masters nga si Willy Wilson nga makakuha sila og lehitimong sentro sa umaabot nga Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Rookie Draft.
Nagkanayon si Wilson nga ang pagkuha og magduduwa nga makaparang sa Sugboanong higante sa San Miguel Beermen nga si 6’10” June Mar Fajardo mao ang ilang prayoridad.
“You look at the composition of our team, and we’re lacking a true center,” matod ni Wilson nga napatik sa www.spin.ph.
“Obviously, there’s only one June Mar in the Philippines. Anytime that is big enough to at least provide some type of resistance to the premier big men in today’s league.”
Sa kasamtangan, ang labing taas nga sakop sa Fuel Masters mao lang si 6’7” Kai Ballungay, kinsa maoy ilang No. 4 overall pick sa niaging season.
Bisan di kaayo tantong taas, gusto ni Wilson nga makakuha og sentro nga dako og lawas nga sama sa retiradong si Dorian Peña, kinsa usa sa mga dekalidad nga sentro nga nakaduwa sa PBA. / ESL