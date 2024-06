Bag-ong dean sa UP Cebu miasumer

Gipahibalo sa University of the Philippines (UP) Cebu ang pagkatudlo ni Dr. Alvin G. Roxas, usa ka inilang alumnus ug tinahod nga surgeon, isip bag-ong dean sa College of Science.

Si Dr. Roxas mibalik sa iyang alma mater aron paghatag og balik sa serbisyo isip dunay halapad nga kasinatian ug visionary leadership nga iyang nakat-unan sa institusyon nga nag-umol kaniya.

Opisyal siyang moasumir sa katungdanan human sa iyang pagpanumpa ug moserbisyo hangtod sa Mayo 30, 2027, sumala sa UP Board of Regents (BOR) Resolution sa 1390th BOR Meeting niadtong Mayo 31, 2024.

Si Dr. Roxas, kinsa nakakuha sa iyang Bachelor of Science in Biology gikan sa UP Cebu, naila sa yang karera sa natad sa medisina.

Naghupot siya og Doctor of Medicine degree gikan sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center.

Human makapasar sa physician licensure examination, nibalik siya sa Sugbo aron pag­human sa iyang general surgery training sa Vicente Sotto Memorial Medical Center.

Gipadayon niya ang subspecialty nga pagbansay sa Solid Organ Transplantation ug Vascular Surgery sa National Kidney and Transplant Institute.

Isip usa ka maluluy-on nga mananambal, mibalik siya sa UP Cebu nga dala ang halapnga kasinatian ug usa ka maayong panglantaw alang sa College of Science isip usa ka nag-unang institusyon.

Si Dr. Roxas komitado sa pag-andam sa mga estudyante nga mahimo’ng mga kritikal ang panghunahuna ug mga progresibong lider sa tek­nolohiya ug siyensya.

Ang pagkatudlo ni Dr. Ro­xas nagtimaan sa usa ka mahinungdanong higayon alang sa UP Cebu, pagtubag sa kritikal nga panginahanglan sa pagpalapad sa pagtudlo ug paggiya sa College of Science.

Isip 8th constituent unit sa UP System, ang UP Cebu nagpa­dayon sa pagtuboy sa tradis­yon sa dungog, excellence, ug pasalig sa pagserbisyo sa komunidad ubos sa pagpangulo ni UP Cebu Chancellor Leo B. Malagar. / PR