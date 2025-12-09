Bag-ong digital service mihatag og mas dali nga pagpadala’g kuwarta sa OFWs sa Japan

Mas sayon na karon para sa mga Overseas Filipino Workers (OFWs) sa Japan ang pagpadala og kuwarta ngadto sa ilang pamilya sa Pilipinas human nga gi-integrate ang GCash sa PayForex, ang remittance platform nga gi-operate sa Queen Bee Capital.
Pinaagi sa maong serbisyo, makapadala na sila direkta sa GCash account sa ilang minahal sa kinabuhi o maka-cash-in sa ilang kaugalingong GCash wallet gamit man ang +81 nga numero o Philippine mobile number.
Ang PayForex dugay na nga gigamit sa daghang Pinoy sa Japan, labi na sa mga adunay Japanese bank account.
Gawas sa bank transfers, pwede sab mobayad ang users sa convenience stores nga naghatag og kahigayunan sa mga OFW nga usahay walay oras moadto sa remittance centers.
Ang digital nga proseso nagpasabot nga dili na kinahanglan personal nga moadto sa physical branches aron makapadala og kuwarta.
Ang maong serbisyo dako og tabang sa komunidad sa mga OFW ug ilang pamilya sa Pilipinas tungod ang kuwarta nga ilang madawat pinaagi sa GCash mahimong magamit dayon.
Puwede kini ipambayad sa bills, groceries, load, insurance, o gamiton ang QR sa kapin 5.2 milyunes ka merchant partners.
Aduna sab kapin 339,000 cash-in ug cash-out outlets sa nasod nga nagahatag og kahapsay sa mga lugar nga kulang og formal banking facilities.
Sumala sa GCash International general manager Paul Albano, ang tumong niini nga inisyatibo mao ang pagpalapad sa access sa pinansyal nga serbisyo para sa mga Pilipino sa gawas sa nasod.
Ang mas dali nga pagpadala og kuwarta makatabang sa komunidad sa Pilipinas, labi na sa mga pamilya nga nagsalig sa remittances aron matubag ang ilahang adlaw-adlaw nga panginahanglan.
Pinaagi sa GCash–PayForex partnership, nagpadayon ang paningkamot sa pagpahapsay sa pinansyal nga proseso ug paghatag og mas accessible nga serbisyo para sa tanang Pilipino, bisan asa sila sa kalibutan. / PR