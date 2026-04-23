Bag-ong direktor sa PRO 7 miduaw sa Kapitolyo, LGUs

Nakigtagbo ang bag-ong pangulo sa kapulisan sa Central Visayas nga si Police Brigadier General Arnold Abad sa mga local government leader sa Sugbo alang sa courtesy call sa Miyerkules, Abril 22, 2026.
Unang gibisita ni Abad si Governor Pamela Baricuatro diin iyang gipahibalo nga siya na ang nihulip kang Police Brigadier General Redrico Maranan nga mao na karon ang nangulo sa Philippine National Police Academy.
Gisunod niya pagbisita ang mga mayor sa Metro Cebu sama ni Cebu City Mayor Nestor Archival ug ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga si Police Colonel George Ylanan, Mandaue City Mayor Thadeo Jovito “Jonkie” Ouano uban ni Congresswoman Emmarie “Lollypop” Ouano, ug Mayor Ma. Cynthia “Cindi” King Chan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.
Gihimug-atan ni Abad ang kamahinungdanon sa panaghiusa sa kapulisan ug sa local chief executives, ug sakop sa kongreso alang sa kahusay ug kalinaw sa Central Visayas.
Sa iyang sunodsunod nga courtesy visit, gipasalig ni Abad ang pagpalig-on sa koordinasyon ug pagtinabangay tali sa mga inter-agency, local government units, ug legislative leaders.
Gipasiugdahan kini aron maseguro ang epektibong pagpatuman sa mga estratehiya sa kahusay ug kalinaw, pagsumpo sa krimen, ug mga programa alang sa kaluwasan sa publiko.
Kini nga pakigsandurot magsilbi nga plataporma alang sa mga plano nga nakalinya sa mga programa sa PNP, pagtubag sa mga kabalaka sa seguridad, ug pagseguro sa panaghiusa alang sa usa ka luwas nga komunidad.
“As your police force, we are committed to delivering service that is fast, honest, and truly felt by the people. Strengthening our partnership with our local leaders ensures that our strategies are aligned, our resources are maximized, and our response remains swift, responsive, and impactful in addressing the needs of our communities,” matod ni Abad.
Gipasalig sab niya nga ang mga opisyal sa kapulisan sa Central Visayas magpadayon sa pagserbisyo uban ang professionalism ug integrity, pinaagi sa proactive policing aron suportahan ang responsable nga pangagamhanan alang sa seguridad sa rehiyon. / AYB