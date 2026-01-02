Bag-ong drug player nakuhaan og P7M shabu

Usa ka bag-ong nailhan nga high value target ang nadakpan sa mga sakop sa Mambaling Police Station atol sa gilusad nga buy-bust alas 12:35 sa kaadlawon sa Biyernes, Enero 2, 2026, sa Sityo San Juan, Barangay Mambaling, Siyudad sa Sugbo.
Ang suspek giila nga si John Michael Lopez, 20, taga F. Sikatuna Street, Barangay Day-as, Dakbayan sa Sugbo.
Nakuha gikan kaniya ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang sa 1,030 gramos nga dunay standard drug price nga P7 milyunes ug uban pa nga mga ebidensya.
Ang mga nakuha nga ebidensya giduso na ngadto sa PNP Forensic Laboratory 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Usa sa mga operatiba sa Drug Enforcement Unit sa Mambaling Police Station nibutyag nga gipahigayon nila ang buy-bust sa pakig-alayon sa Philippine Drug Enforcement Agency Central Visayas (PDEA) 7 human nila nadawat ang impormasyon labot sa pagpamaligya og ilegal nga drugas ni Lopez.
Giandam na ang kasong kalapasan sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga ipasaka batok sa suspek. / AYB