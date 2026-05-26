Bag-ong drug route gipanid-an human sa P136-M drug bust

Gisubay sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) 7 ang tibuok sistema ug mga agianan sa transportasyon human nadiskobrehi ang “land trip” nga rota sa usa ka bag-ong grupo gikan sa Luzon nga nakasulod og 20 ka kilo nga shabu sa Sugbo nga nagkantidad og P136 milyunes.
Human mapasaka ang kaso batok sa mga suspek niadtong Lunes, Mayo 25, 2026, ang focus sa mga awtoridad nabalhin na sa pagguba sa network sa maong grupo ug sa pagseguro nga dili ma-recycle ang maong dako nga bulto sa ilegal nga drugas.
Sumala ni PDEA 7 Spokesperson Leia Alcantara, dako ang kabalaka sa ahensiya sa nadiskubrehang rota sa grupo nila ni alyas Romy ug alyas Dante.
Gamit ang Roll-on/Roll-off (RoRo) vessels ug land trip, nalabyan sa mga suspek ang daghang checkpoints gikan sa kaulohan.
Rota sa ilang shipment gikan sa Batangas Port ngadto sa Oriental Mindoro, dayon sa Caticlan , Negros, ug Toledo City, Cebu.
Gibutyag sa PDEA nga dako ang posibilidad nga ang Sugbo gihimo lang nga transshipment point o agianan, ug ang ubang bahin sa 20 ka kilo nga shabu gikatakda untang ipadala ngadto sa Mindanao ug ubang probinsiya sa Visayas.
Mao ni hinungdan nga seryoso ang gihimong profiling sa intelligence unit sa mga kontak sa maong grupo. / AYB