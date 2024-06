Bag-ong duo sa Pelicans

Ang high-flying guard nga si Dejounte Murray ipadala sa Atlanta Hawks ngadto sa New Orleans Pelicans sa usa ka trade nga moporma sa bag-ong tandem sa Pelicans sa National Basketball Association (NBA).

Matod pa sa balita sa Associated Press gikan sa mga sources nga nakompirmar sa Sabado, Hunyo 29, 2024, i-trade si Murray ilis kang Larry Nance Jr., Dyson Daniels, E.J. Lidell ug duha ka first-round picks gikan sa Pelicans.

Kon makompleto na ang maong trade, hayan maporma ang guard-bigman duo nila ni Murray ug Zion Williamson.

Dakong pisa si Murray sa tinguha sa Pelicans nga mas makaporma sa mga higante nga teams sa Western Conference.

Si Murray nag-ave­rage og 22.5 puntos, career-high 6.4 ka assists, 5.3 a rebounds ug 1.4 steals sa 36.3 percent shooting sa three-pint range sa iyang last season sa Hawks.

Sa tibuok career ni Murray mi-average siya og 15.4 puntos, lakip na ang lima ka seasons niini sa San Antonio Spurs.

“We’re always going to look for ways to improve the team,” saysay ni Hawks general manager Landry Fields.

Ang tandem ni Murray ug Trae Young wa makahimo og playoff success alang sa team. Ang Hawks mitapos sa ika-10 sa Eastern Conference nga dunay 36-46 (win-loss) nga baraha karon nga season. Wala pa pud makatilaw og playoff series win ang team sukad mi-advance kini sa Eastern Conference finals niadtong 2021.

Gibalita pud nga di magkasinabot sila si Murray ug si Hawks star guard Trae Young, kinsa mipirma og five-year max deal sa tuig 2022.

Sa iyang pagsulod sa Pelicans, ikauban unya sa 27-anyos nga Murray sa backcourt si CJ McCollum ug ang All-Star nga si Williamson.

Ang Pelicans nakasulod sa NBA playoffs sa miaging season apan milukapa dayon kini sa top-seed Oklahoma City Thunder sa first round. / RSC