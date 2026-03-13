Bag-ong ECP System: Kapin sa 400 maestra sa CV, na-promote

Human sa dugay nga pagpaabot sa pagsaka sa ilang career, kapin sa 400 ka mga magtutudlo sa publikong tunghaan sa Dakbayan sa Talisay ang na-promote niadtong Biyernes, Marso 13, 2026, pinaagi sa Expanded Career Progression (ECP) program sa Department of Education (DepEd).
Ang promosyon gihimo pinaagi sa usa ka ceremonial induction ug oathtaking sa 418 ka mga kandidato sa ECP sa Talisay City National High School sa Barangay Poblacion, kabahin sa rollout sa ECP System sa DepEd Central Visayas.
Kini nga sistema nagtugot sa mga magtutudlo sa publiko nga mosaka ang ranggo ug suweldo nga dili na kinahanglan pang mobiya sa pagpanudlo sulod sa classroom.
Ang programa nga gipaila pinaagi sa Executive Order No. 174, nagtumong sa pagpalambo sa career mobility sa mga magtutudlo pinaagi sa pagpasayon sa proseso sa aplikasyon sa promosyon, dungan sa pagtubag sa dugay na nga reklaamo bahin sa limitado nga kahigayunan sa pag-usbaw sa propesyon sa pagpanudlo.
Si Education Secretary Juan Edgardo “Sonny” Angara kinsa maoy nangulo sa seremonyas niadtong Biyernes, niingon nga ang sistema nagtinguha nga magpabiling anaa sa mga tunghaan ang mga eksperyensiyadong magtutudlo pinaagi sa paghatag og mas klaro nga “career ladder” alang sa mga classroom-based nga posisyon.
Usa sa mga na-promote mao si Daisy Dela Serna, 56, usa ka Filipino teacher sa Lawaan National High School sa Dakbayan sa Talisay.
Si Dela Serna kinsa nagsugod og panudlo niadtong 1995, nitaas gikan sa Teacher I ngadto sa Teacher III ug kasamtangang nagdumala sa mga klase sa Filipino sa Grade 9 ug Grade 10.
Ubos sa updated nga rate alang sa Public Teacher Salary Grade (SG) niadtong 2025, ang Teacher III adunay SG13 o P34,421, samtang ang Teacher I adunay SG11 o P30,024. / EHP