Bag-ong format sa PBA

Gamiton og balik sa Philippine Basketball Association (PBA) ang group format alang sa Governors’ Cup niini, nga sugdan karong Biyernes, Hulyo 10, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.

Nahisakop sa Group A mao ang Barangay Ginebra Gin Kings, Magnolia Hotshots, Meralco Bolts, Rain or Shine Elasto Painters, Phoenix Fuel masters, ug Blackwater Bossing.

Naglangkob sa Group B mao ang TNT Tropang 5G, San Miguel Beermen, NLEX Road Warriors, Converge FiberXers, Titan Ultra Giant Risers, Terrafirma Dyip, ug guest Macau Giant Pandas.

Sa elimination round, kaduha magsangka ang teams nga nahiluna sa usa ka grupo ug dili niini makontra ang teams gikan sa laing grupo.

Ang mopatigbabaw nga upat sa matag grupo mao ang makaabante sa quarter-finals diin magsangka ang Group A No. 1 batok Group B No. 4, Group A No. 2 batok Group B No. 3, Group A No. 3 batok Group B No. 2, ug Group A No. 4 batok Group B No. 1 sa best-of-three series.

Ang mga modaog ning maong mga series mao ang makaabante sa semi-finals best-of-seven series.

Ang mga modaog semis magsangka sa best-of-seven finals./ ESL