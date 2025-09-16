Bag-ong gawas sa prisohan nadakpan pagbalik

Duha ka semana pa lang nga nakagawas sa prisohan ang 28-anyos nga lalaki apan nadakpan na usab human nakuhaan og armas atol sa checkpoint nga gipahigayon sa kapulisan sa F. Jaca Street, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo, alas 4:30 sa kaadlawon, Septiyembre 16, 2025.
Ang dinakpan nga ex-convict nailhan sa alyas nga Badi, dunay live-in partner ug residente ra sa naasoy nga barangay.
Base sa imbestigasyon sa Inayawan Police, dihang nipahigayon sila og checkpoint sa nahisgutang dapit, giingong natumba ang suspek dihang ni-U-turn kini aron molikay unta sa kapulisan.
Dihang natumba, nahulog ang gidala nga armas sa suspek nga usa ka unit sa 357 caliber revolver nga wa’y serial number ug dunay upat ka buhing bala.
Sa pagsusi sa mga awtoridad, nasuta nga ang suspek bag-ong nakagawas sa BJMP sa Barangay Kalunasan, tungod sa kalapasan sa R.A. 9165 o kalambigitan sa ilegal nga drugas niadtong Septiyembre 3, 2025.
Apan ang suspek niingon nga dili iyaha ang armas ug nanginabuhi lang siya pinaagi sa pagdrayb og habal-habal.
Gitanggong sa Inayawan Police Station ang dinakpan nga mag-atubang og kasong psglapas sa R.A. 10591 o pagdala og dili lisensyadong armas. / JDG