Bag-ong gidonar nga kahimanan, mopalig-on sa pagtuon sa mga estudyante sa agrikultura

Nakadawat og donasyon nga digital nga kagamitan, office supplies, ug planting kits ang Cebu Technological University-Cebu City Mountain Campus (CTU-CCM) gikan sa PLDT-Smart Foundation (PSF) ug Cebu Diversified Advocacy Cooperative (Cedaco), aron suportahan ang mga kalihukan sa Agriculture Department sa unibersidad.
Ang maong inisyatibo nahiuyon sab sa United Nations Sustainable Development Goals (SDGs), ilabina sa SDG No. 4 o Quality Education, nga nagtumong sa pagpalambo sa kalidad sa edukasyon pinaagi sa paghatag og mas maayong akses sa mga kahimanan sa pagkat-on ug teknolohiya.
Ang CTU-CCM usa sa mga kampus nga nagserbisyo sa mga estudyante gikan sa kabukiran sa Dakbayan sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Visayas ug Mindanao.
Nahimutang kini duol sa mga komunidad nga nag-una sa pagpanguma ug mga eco-tourism site, hinungdan nga ang unibersidad naghatag og mga programa nga nagtutok sa agrikultura ug uban pang disiplina nga makatabang sa panginabuhian sa mga lumulupyo sa maong mga lugar.
Lakip sa mga gihatag sa Agriculture Department ang usa ka laptop nga adunay e-learning materials, printer, ug lainlaing office supplies nga gamiton sa pagtudlo, panukiduki, ug adlaw-adlaw nga kalihukan sa departamento.
Gidonar sab ang #PlantSmart kits gikan sa PLDT and Smart nga adunay liso sa utanon, loam soil, ug abono aron magamit sa campus garden ug sa mga praktikal nga pagbansay sa mga estudyante sa agrikultura.
Matod ni Alma Rosillo-Magno, PhD, magtutudlo sa Agriculture Department sa CTU-CCM, dako ang kahulogan sa maong donasyon ilabina kay daghan sa ilang mga estudyante ang adunay limitado nga akses sa mga gamit sa teknolohiya.
“Thank you so much to PSF for donating these supplies to us. This is our first time receiving a donation like this. This is very helpful for our instruction, research, and for our students because most of them do not even have a laptop,” matod ni Rosillo-Magno.
Matod pa niya, ang mga kahimanan nga nadawat makatabang sa pagpalig-on sa mga leksiyon, panukiduki, ug uban pang akademikong kalihukan sa departamento, ilabina sa mga kurso nga nagkinahanglan og digital nga materyales ug dokumentasyon.
Samtang giingon ni Ma. Esther O. Santos, presidente sa PLDT-Smart Foundation nga ang kabatan-unan adunay dakong papel sa pagpalambo sa umaabot sa agrikultura pinaagi sa teknolohiya ug sa ilang pagserbisyo sa komunidad.
“Young people have the capacity to shape the future of agriculture, not only through modern technology, but through fresh ideas and a commitment to serve their communities. We hope these resources encourage students to think beyond the classroom and become changemakers who will help us build a more connected and empowered Philippines,” matod ni Santos.
Ang mga donasyong laptop, printer, office supplies, ug #PlantSmart kits pagagamiton sa Agriculture Department sa CTU-CCM aron suportahan ang pagtudlo, panukiduki, ug praktikal nga pagbansay sa mga estudyante.
Gilauman sab sa unibersidad nga ang mga kahimanan makatabang sa pagpalambo sa kahibalo ug kasinatian sa mga estudyante sa agrikultura, ilabina sa mga kalihukan nga may kalabutan sa teknolohiya ug malungtarong pamaagi sa pagpanguma. / PR