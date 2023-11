Bag-ong gitudlo nga BOD did-ang makasud sa MCWD

Ang gitudlo nga board of directors (BOD) ni Cebu City Mayor Michael Rama mopahigayon gihapon sa ilang mga tigom sulod sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) bisan pa sa sayo nga pamahayag ni Jose Daluz III nga dili sila tugotan nga makasulod sa maong lugar.

Sa pakighinabi sa telepono niadtong Nobiyembre 5, 2023, si retired army major general Melquiades Feliciano nitug-an sa SunStar Cebu nga kutob sa ilang appointment, motaho sila sa ilang gitudlo nga buhatan sa MCWD.

“As agreed by the group, we’ll conduct a regular meeting at MCWD,” matod ni Feliciano.

Niadtong Biyernes, Nobiyembre 3, 2023, si Daluz nitug-an sa news and commentary program sa SunStar Cebu nga “The Intruder” nga ang tulo ka bag-ong appointees ni Rama nga sila si Feliciano, abogado Aristotle Batuhan ug negusyante nga si Nelson Yuvallos, dili tugotan nga makasulod sa MCWD building sa downtown Cebu City.

“I ordered the GM (general manager) nga if their purpose of coming into MCWD is to assume as appointed board of directors, then di nato sila pasudlon... dili sila i-recognize kay that will sow confusion having two boards,” matod ni Daluz.

Si Feliciano, dihang gipa­ngutana kon ang worst comes to worst ug did-an ba sila nga mosulod sa MCWD building aron mopahigayon og mga tigom, niingon nga dili sila mag-confrontational.

“Tan-awon lang kung unsay mahitabo, basta as much as possible we don’t want to be confrontational, pwede ra man pud nga makig-estorya ra ta didto,” sigon ni Feliciano.

Gidugang niya nga makig-estorya siya kon kinsa man ang nagdumala kon anaa na sila.

Kabahin sa petsa sa ilang tigom, giklaro ni Feliciano nga walay tino nga petsa kon kanus-a sila mopahigayon sa ilang mga tigom, diin gipasiugda nga ang pag-iskedyul naa sa discretion sa board.

Gibutyag niya nga ila pang gikonsiderar ang posibilidad nga magpahigayon og tigom karong semanaha o sunod semana.

Ang SunStar Cebu nisuway pagkuha og komento gikan sa general manager sa MCWD nga si Edgar Donoso bahin sa pagbaton og duha ka chairmen sa board ug kinsay iyang pasidunggan isip chairman, apan wa makontak.

Apan, ang tigpamaba sa MCWD nga si Minerva Gerodias mitug-an sa SunStar Cebu pinaagi sa chat message nga moluwat ang ilang buhatan og pagpasabot sa tukmang adlaw.

Samtang, gipasalig ni Gerodias nga pabiling normal ang operasyon sa MCWD bisan pa sa mga hagit nga giatubang sa kompanya.

“Nagpabilin kami nga komitado sa among mandato sa pagha­tag og luwas, limpyo, ug barato nga tubig sa among mga konsumidor,” matod ni Gerodias.

Nangayo sab og komento ang SunStar Cebu gikan sa presidente sa unyon sa mga empleyado sa MCWD nga si Samuel Suson kalabot sa panagbangi tali sa water district ug sa City government; bisan pa niana, siya miingon nga ang unyon nagpadayon sa pagtapos sa ilang pahayag.

Sa press conference niadtong Sabado, Nob. 4, 2023, si Cebu City Administrator Collin Rosell niingon nga dili na isyu ang pagdumili ni Daluz sa pagkanaog sa katungdanan isip tsirman sa MCWD, nipasabot nga klaro ug final na ang aksyon ni Rama sa pagtudlo og bag-ong mga BOD.

“Siguro naa pud siyay mga rason, pero kanang pagkanaog man gud, dili na man siya issue. There is a new board so to speak. Klaro ang action ni Mayor Rama pag-appoint nila,” asoy ni Rosell.

Niadtong Biyernes, si Daluz niingon nga dili gyud siya mobiya sa iyang katungdanan hangtod nga mahunong ang bulilyaso sa mayor ngadto sa MCWD.

“It will set a bad precedent because if the next mayor doesn’t like members of the board of directors, he will outright remove them and appoint their replacements,” matod ni Daluz.