Bag-ong henerasyon sa playoffs

Naa pud ang duo sa Oklahoma City Thunder nga si Shai Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren.

Ang team ni Stephen Curry nga Golden State Warriors natagak sa playoffs, apil pud ang Houston Rockets ni Kevin Durant, ang Boston Celtics ni Jayson Tatum of Jaylen Brown, ug ang Denver Nuggets ni Jokic.

Samtang, si LeBron James og ang Lakers nasulod sa playoffs apan lahi na ang performance nga gipakita niya sa iyang peak nga tuig, sama pud ni James Harden sa Cleveland Cavaliers.

Sa confererence semis sa East, nagtigi ang Detroit Pistons ug ang Cleveland Cavaliers, samtang si pikas nga tapad ang rival nga New York Knicks ug Philadelphia 76ers.

Ang Pistons gitimon ni Cunningham kuyog sila Jalen Duren, Ausar Thompson, Tobias Harris, Duncan Robinson, Ron Holland batok sa Cleveland nga sila Donovan Mitchell, Harden, Evan Mobley ug Jarrett Allen.

Sa habig sa 76ers ang mga yanog nga pangalan mao sila Maxey, Joel Embiid ug Paul George batok nila Donovan Mitchell, Harden, Evan Mobley ug Jarrett Allen.

Sa West side, ang defending champion nga Thunder nagtigi sa Los Angeles Lakers, ug ang Spurs nagkontra sa Minnesota Timberwolves.

Sa Lakers naa si James, Austin Reaves, Deandre Ayton, Marcus Smart ug Rui Hachimura. Si Luka Doncic wa pa makaduwa sa playoffs tungod sa injury. Kontra nila ang batos ni Gilgeous-Alexander nga sila Holmgren, Jalen Williams, Luguentz Dort, Isaiah Hartenstein, Cason Wallace, ug Alex Caruso.

Sa Spurs naa si Wembanyama, De’Aaron Fox, Stephon Castle ug Dylan Harper batok sa Timberwolves nga gipangulohan nila Anthony Edwards, Julius Randle, Dosunmu, Rudy Gobert ug Jaden McDaniels.

Lahi na ang mga jersey ug bag-o na ang mga ngalan, apan susama gihapon ang kalingaw nga ilang dala sa panahon sa playoffs. / RSC