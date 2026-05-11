Bag-ong henersayon nga mga inahan, atong ila-ilahon

Sa pagsaulog sa Mother’s Day kagahapon, Mayo 11, 2026, gisaysay nila Patricia Alquisalas, Samantha Delos Angeles, ug Danica Shane Tanjay ang ilang mga kasinatian, tambag, ug paglantaw aron mahimong lig-on nga sandiganan sa ilang mga anak isip mga inahan sa henerasyon karon.
Gibutyag ni Patricia Alquisalas nga importante ang paggahin og oras sa iyang anak bisan pa sa iyang ka-busy isip usa ka maestra.
“Makawala sa kapoy gikan sa trabaho ang mag-bonding sa akong anak nga si Kobe,” matod ni Alquisalas.
Bisan adunay mga pagsuway isip usa ka single mom, iyang gipatigbabaw ang gugma ug walay puas nga suporta alang sa iyang anak, samtang nagpabiling lig-on para nilang duha.
Uyon sab si Samantha Delos Angeles nga ang paggahin og oras sa anak maoy yawe aron kini magiyahan sa hustong pagdako.
Kauban sa iyang bana nga si Carl John, ilang gigamit ang malumanay nga pamaagi sa pagdisiplina sa ilang anak nga si Bernette pinaagi sa pagtudlo kon unsay sakto ug dili angay buhaton.
Alang kang Samantha, importante nga motubo ang bata nga mahimong maayong ehemplo sa katilingban ug andam mosagubang sa mga pagsulay sa umaabot.
Samtang, puno sa kalipay ang gibati ni Danica Shane Tanjay sa unang higayon niyang pagkugos sa iyang anak nga si Islo.
Para kaniya, ang matag gutlo sa pag-atiman sama sa pagkugos, pagtimpla og gatas, ug pagpatulog pinaagi sa pagkanta angay hatagan og bili, ilabi na kay paspas ra kaayo modako ang mga anak.
Nagpahimangno sab siya sa mga bag-ong inahan nga sama niya nga importante ang pag-atiman sa kaugalingon pinaagi sa igong pagpahulay ug husto nga pagkaon.
Bisan man og lahi-lahi ang ilang mga kasinatian isip inahan, nagkahiusa sila sa usa ka tumong nga mao ang paghatag og walay kondisyon nga gugma ug lig-on nga pundasyon alang sa ilang mga anak, nga maoy nagpalig-on sa matag inahan sa ilang adlaw-adlaw nga pakigbisog. / Tampo