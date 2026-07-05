Bag-ong hepe sa CCPO, wa una mopatuman og lahogay

Wala una mopatuman og lahugay ang officer-in-charge sa Cebu City Police Office (CCPO) nga si Police Colonel Ricky Sumalde sa iyang mga station commander ug special unit human sa usa ka semana nga paglingkod niini sa katungdanan.
Matod ni Sumalde, kasamtangan pa niyang gi-evaluate ang performance sa iyang mga sakop, samtang ipadayon una niya ang mga nasugdang programa sa mga kanhi hepe nga iyang gihulagway nga epektibo sa pagpatunhay sa kahapsay ug kalinaw sa dakbayan.
Sa pagkakaron, gipalig-on sa CCPO ang ilang law enforcement operations, anti-criminality campaign, ug police visibility. Tinguha ni Sumalde nga madugangan ang personnel sa beat patrol aron mas kanunay nga makita sa kadalanan ang mga unipormadong polis.
Gawas niini, gipatutokan sab sa OIC ang seguridad sa mga tunghaan sa siyudad subay sa kamandoan ni Police Brigadier General Arnold Abad, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7.
Gitahasan na ni Sumalde ang iyang mga sakop nga makig-alayon sa kadagkoan sa mga unibersidad ug tunghaan, ilabi na nga sa sunod buwan gikatakda nang mobalik ang klase sa kolehiyo. / AYB