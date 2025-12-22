Bag-ong hepe sa HPG 7 mi-courtesy call ni Mayor Archival

Nibisita sa buhatan ni Cebu City Mayor Nestor Archival sa Cebu City Hall ang bag-ong hepe sa Highway Patrol Group (HPG) 7 nga si Police Lt. Col. Wildemar Tiu sa Lunes sa hapon, Disyembre 22, 2025.
Atol sa iyang pag-courtesy call, nisaad ang Sugboanon nga si Tiu sa atubangan sa mayor nga iyang suportahan ang mga programa niini hilabi na sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahusay sa siyudad.
Nipasalig sab siya nga ang tanang ordinansa sa dakbayan labot sa trapiko ilang ipatuman uban sa Cebu City Transportation Office.
Nisumbalik sab si Archival sa pag-ingon nga mosuporta siya sa HPG 7 ug ning umaabot nga Sinulog nagkinahanglan ang siyudad og tabang gikan sa ilang ahensiya.
Uban ni Tiu sa iyang pag-courtesy call ang iyang Police Community Relations Chief nga si Lt. Diana Rose Fernandez. / AYB