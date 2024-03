Bag-ong hepe sa MCPO, miasumer

Ang kanhi hepe sa Philippine National Police Regional Civil Security Unit 7 nga si Police Colonel Julius Sagandoy maoy gitudlo isip bag-ong direktor sa Mandaue City Police Office (MCPO) hulip kang Police Colonel Maribel Getigan.

Ang turnover ceremony gipahigayon sa Lunes, Marso 18, 2024, sa MCPO headquarters sa Camp Demetrio Mendoza Cortes sa Barangay Centro.

Ang seremonyas nagtimaan sa pormal nga paglingkod ni Sagandoy sa katungdanan ug pagkadawat sa iyang mga marching order.

Gitambungan kini sa pipila ka kadagkoan, apil si Police Regional Office Central Visayas (PRO-7) Director Brigadier General Anthony Aberin, City Councilor ug Chairman sa Committee of Police Relations and Peace and Order Oscar Del Castillo, ug MCPO Advisory Group Chairman Council Steven Yu.

IPADAYON

Sa pakighinabi sa media, si Sagandoy nipasalig sa pagpadayon sa mga programa ni Getigan sa MCPO, ilabina ang hugot nga kampanya batok sa tanang matang sa kriminal nga kalihukan, ilabina sa ilegal nga sugal.

Nagplano siya nga makigtagbo sa mga hingtungdan, apil na si City Mayor Jonas Cortes, aron sa pagtimbangtimbang sa mga dapit diin ang MCPO nagkinahanglan og kalambuan ug pagtino sa gikinahanglang mga programa.

“We will sustain and of course, we have to surpass,” matod ni Sagandoy.

Nangayo siya og suporta sa mga Mandauehanon ug mga naghupot sa distrito alang sa hingpit nga pagpatuman sa mga programa sa MCPO.

Nakaserbisyo na usab siya sa nagkalainlaing buhatan sa kapulisan sa nasod, isip Provincial Officer sa Basilan-Sulu-Tawi-Tawi, assistant regional chief sa Crime Investigation and Detection Group (CIDG) sa Rehiyon 9, ug Deputy Provincial Director sa Batanes.

Si Sagandoy sakop sa Kabalikat Class of 1998 sa PNP Academy.

KOLABURASYON

Atol sa iyang pakigpulong, si outgoing MCPO director Getigan nipadayag sa iyang pasalamat ngadto sa tanang MCPO personnel ug stakeholders sa malampusong resulta sa mga programa sa MCPO.

Gipresentar niya ang nagkalainlaing programa sa MCPO atol sa iyang paglingkod isip direktor niini, sama sa Oplan Bulabog, nga nagtumong sa pagpalig-on sa dakbayan sa Mandaue, lakip na sa environmental ordinance, pagpataas sa police visibility, ug Gugma sa Pagpakabana, hiniusang programa sa MCPO uban sa Mandaue City Social Welfare Services (CSWS) nga nagsiguro sa kaluwasan sa mga menor de edad, ilabi na sa oras sa curfew. / HIC