Bag-ong hepe sa Sugbo gimanduan ni Gov. Pam pagsumpo sa tanang matang sa krimen

Nikortesiya ang bag-ong gitudlo nga officer-in-charge sa Cebu Provincial Police Office (CPPO) ni Governor Pamela Baricuatro sa Lu-nes, Septiyembre 8, 2025.
Si Police Col. Abubakar U-dang Mangelen Jr. maoy ka-samtangan nga OIC sa CPPO.
Subay sa iyang pagbisita, gimandoan kini ni Baricuatro nga padayong palig-onon ang mga lakang pagsumpo sa ilegal nga drugas, paggukod sa mga kriminal ug illegalista sa probinsya ug paghatag og igong seguridad sa mga lokal ug langyaw nga turista nga mobisita sa mga tourist destination sa lalawigan.
Si Ainjeliz Orong, tigpamaba sa Kapitolyo, nagkanayon nga lakip sa mando ni Baricuatro ang pagsugpo sa online child pornography ug uban pang krimen.
"The governor reassured Mangelen of the Capitol’s full support in keeping Cebu safe and secure," dugang ni Orong sa Septiyembre 8.
Niadtong Septiyembre 5, gihulipan sa katungdanan ang hepe sa CPPO nga si Colonel Christopher Bermudez nga mao unta ang napilian sa gobernador.
Si Bermudez nahimong CPPO director sulod lang sa 59 ka adlaw. Wala pay pormal nga anunsyo kon asa siya i-destino. / ANV