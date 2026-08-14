Bag-ong himugso 'gilabay' sa kanal

Wala na’y kinabuhi dihang napalgan ang usa ka bag-ong gihimugsong batang lalaki nga giingong gilabay sa kanal sa Zone Sayote, Unit 4, Barangay Paknaan, Dakbayan sa Mandaue, pasado alas 5:00 sa buntag, Biyernes, Agusto 14, 2026.
Base sa inisyal nga pakisusi, gibana-banang anaa sa walo ngadto sa siyam ka bulan ang maong masuso.
Matod ni Marlon Pillado, 55 anyos, nga maoy unang nakakaplag sa bata, dako ang iyang kakurat kay nagtuo siya nga basura lang kini o patay nga hayop, apan dihang iyang giduol ug gisusi, bata man diay.
“Pag-una abi ra nako'g basura kay naay uban diri sa amoa pataka ra'g labay. Gatuo sab ko nga patay nga iring o iro pero nahibulong ko nga wala may balahibo. Akong giklaro, sus luoya, bata diay,” saysay ni Pillado.
Nabantayan niya ang maong puya mga alas 3 pasado sa kadlawon samtang nagluto og sud-an ug snacks para iyang itinda apan wala kaayo niya kini maklaro tungod kay ngitngit pa man.
Mga alas 5 pasado sa buntag, nilingkod siya sa semento kilid sa kanal samtang namainit ug didto niya naklaro ang gatuwad nga bata nga naa pay pusod ug inunlan.
Daling nanawag og tabang si Pillado sa Barangay aron mataho ngadto sa kapulisan.
“Makonsensya unta ang inahan aning bataa. Gilubong na lang unta nila ni og tarong,” dugang ni Pillado.
Wala sab siya nakamatikod nga dunay niagi niadtong mga orasa o ba kaha kasikas sa nagbuhat niini apan gatuo siya nga gilabay kini.
Matod pa nga dili pa dugay nigawas ang bata sanglit presko pa ang dugo niini.
Gidala sa SOCO Team ang maong bata alang sa dugang imbestigasyon lakip na ang pagpa-autopsy niini ug ang pagsubay sa mga kuha sa CCTV sa maong dapit. /