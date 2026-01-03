Bag-ong kinabuhi sa 53 nga kanhi PDLs

Labing minos 53 ka persons deprived of liberty (PDLs) gikan sa Talisay City Jail Male Dormitory ang nakabaton og kagawasan niadtong Miyerkules, Disyembre 31, 2025, human nila hingpit nga nasilbihan ang ilang mga sentensya pinaagi sa tabang sa Good Conduct Time Allowance (GCTA).
Ang ilang pagpagawas naghatag kanila og kahigayunan nga masugat ang Bag-ong Tuig 2026 uban sa ilang mga pamilya kinsa madasigong naggakos kanila gawas sa pasilidad.
Ang mando sa pagpagawas naglakip sa mga PDL nga nakonbikto sa mga ginagmay nga salaod kinsa nagpakita og maayong pamatasan samtang anaa sa prisohan, hinungdan nga na-qualify sila sa GCTA.
Matod sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Talisay City, pinangulohan ni JSupt. Josephus Jelianggao, tuyo nga gilihok ang pagpagawas usa ka adlaw sa dili pa ang Bag-ong Tuig aron motakdo sa selebrasyon ug magsilbing simbolo sa bag-ong sinugdanan o nabag-o nga kinabuhi alang sa mga kanhi binilanggo.
Giawhag sab sa BJMP Talisay City ang publiko nga hatagan og ikaduhang higayon ang mga nakagawas nga PDL samtang ang ahensiya padayong nagpalig-on sa ilang aftercare services aron matabangan sila nga makabalik ug makasagol og tarong sa katilingban. / Juan Carlo de Vela