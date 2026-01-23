Bag-ong laya gipusil-patay

Namatay diha-diha ang usa ka ex-convict human kini gipusil sa nagbinugtong nga mamumuno samtang nagkaon sa kilid sa karsada alas 2:00 sa kaadlawon, Biyernes, Enero 23, 2026, sa Sityo Huyong-huyong, Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo.
Ang biktima giila nga si Jason Lendio Yuson, hingkod ang pangedaron, residente ra usab sa maong lugar.
Sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, nasayran nga samtang nagkaon ang biktima sa kilid sa karsada kalit lang naabot ang suspek nga gihulagway sa mga saksi nga nagsul-ob og hoody jacket nga itom unya nagkarsones og maong.
Ang suspek nilipot sa likod sa biktima og walay daghang istorya iya kining gipusil sa duha ka higayon tumong sa tuong hawak gamit ang wala pa matino nga kalibre sa armas.
Human sa insidente, dali nga nisibat ang suspek sa wala matino nga direksyon samtang ang biktima gidala sab sa mga personnel sa Cebu City Ambulance ngadto sa Cebu City Medical Center diin gideklara siya nga dead on arrival sa mga doktor.
Nakakuha ang mga sakop sa Scene of the Crime Operations (Soco) og duha ka basiyo sa bala sa kalibre 45 nga pistola nga naa na karon sa kustodiya sa PNP Forensic Unit alang sa himuon nga ballistic examination ug ang cellular phone niini.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Los Baños, ang information officer sa Cebu City Police Office, nga niadto lang miaging Biyernes nakagawas sa bilanggoan si Yuson sa kaso sa ilegal nga drugas.
Usa sa ilang gitan-aw nga motibo nga dunay kalambigitan sa ilegal nga drugas ang hinungdan sa maong krimen.
Nihimo na sa pag backtrack ang mga imbestigador sa Mambaling Police Station sa mga CCTV camera sa dapit alang sa pag-ila sa suspek. / AYB