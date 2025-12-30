Bag-ong laya nadakpan na sab atol sa buy-bust

Usa ka ex-convict nga giingong maoy nag-unang suplayer og shabu sa IT Park, Barangay Apas ang nasikop pag-usab sa buy-bust operation sa Mabolo Police Station niadtong Lunes sa gabii, Disyembre 29, 2025, sa Sityo Univille, Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang nadakpan nga si John Paul Agang Nadela, alyas Janjan, 41, residente sa maong lugar, nga nakuhanan sa Mabolo Drug Enforcement Unit og 165 gramos sa gituohang shabu nga nagkantidad og P1.1 milyon.
Sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station nga nigawas ang pangalan ni Nadela human makagawas niadtong miaging tuig sa Mandaue City Jail.
Human makagawas, nibalik ni sa iyang naandan nga trabaho nga mao ang pagpamaligya og shabu. Ang iyang area mao ang IT Park sa Barangay Apas, Paradise sa Kasambagan, tibuok Barangay Banilad ug kasikbit nga barangay.
Human makuha sa kapulisan ang tanang impormasyon, gilusad dayon ang entrapment pinaagi sa buy- bust nga niresulta sa pagkasikop sa suspek.
Gitug-an sa suspek nga ang iyang tinubdan sa suplay sa illegal nga drugas usa ka piniriso sa Mandaue City Jail nga ginganlan og Nolly Pogoy alyas Nolnol.
Nakig-alayon na ang Mabolo Police Station sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) Mandaue alang sa himuon nga follow up operation.
Ang mga nasakmit nga shabu giduso na sa Philippine National Police (PNP) Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis.
Samtang giandam na ang kasong kalapasan sa Section 5 ug 11, Article II, Republic Act 9165 ang ipasaka sa kapulisan batok sa suspek. / AYB