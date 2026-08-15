Bag-ong lider sa DOH gilauman nga makapalig-on sa Universal Health Care

Malaumon si Sen. Francis “Chiz” Escudero nga ang gihimo sa Malacañang sa pagtudlo og bag-ong Health Secretary nakatabang aron masulbad ang kontrobersiya nga naglibot sa liderato sa Department of Health (DOH), ug napagan ang pagpatuman sa Universal Health Care (UHC).
Niadtong Lunes, Agusto 10, 2026, gihangop ni Senador Escudero ang pagkatudlo ni Health Secretary Dr. Edwin Mercado. Lakip na ang paglingkod ni Dr. Beverly Ho, isip presidente ug CEO sa PhilHealth.
“Ang pagtalaga kay Dr. Ho sa PhilHealth ay nagbibigay ng karagdagang lakas sa ating UHC reforms. May sapat siyang karanasan sa public health at pamamahala upang maipagpatuloy ang mga repormang kailangan ng sistema,” sigon ni Escudero atol sa iyang Chiz Wiz podcast.
Samtang ang pagkalingkod ni Mercado sa DOH maghatag og kahigayunan sa departamento nga maka-refocus sa pagpalig-on sa implementasyon sa UHC. Ingon man ang pagpalapad sa PhilHealth coverage ug ang accessability niini ngadto sa public ug private health facilities.
“Hindi kulang ang pondo ng PhilHealth. May sapat na pondo … Sistema lang talaga dapat ang ayusin para mas mapalawak ang coverage,” sigon pa sa Bicolano nga senador.
Usa sa giseguro ni Escudero nga ang UHC ug PhilHealth mas mapalapdan pa lakip na ang pagpalambo sa pagtunol og suporta ngadto sa mga barangay health workers ug pagtubag sa huyang nga service delivery. / PR