Bag-ong merkado sa Carmen, gibuksan

Pormal nang gibuksan ang bag-ong nahuman nga P50-million Carmen Public Market sa lungsod ubos sa liderato ni Congressman Duke Frasco.
Ang maong pasilidad gidesinyo aron mopadako sa natad sa komersyo ug magsilbing dugang tinubdan sa kita sa Munisipyo sa Carmen.
Magpadayon gihapon ang daang merkado bisan duna nay bag-o.
Bisan sa wala pa kini pormal nga magbukas para sa operasyon, gilauman nga makatabang kini sa paghatag og gibanabana nga P3.5 million hangtod P5 million nga pasiunang kita sa lungsod pinaagi sa competitive bidding sa mga puwesto, gawas sa binuwan nga abangan sa mga tindahan.
Nipadayag sa iyang pasalamat si Carmen Mayor Carlo Teves Villamor alang sa maong proyekto.
Gawas sa dugang kita sa lungsod, ang bag-ong merkado naghatag usab og mas limpyo ug modernong lugar alang sa mga mag-uuma, mangingisda, ug mga vendor aron makabaligya sa ilang mga produkto.
Giinsister ni Frasco ang kamahinungdanon sa pagtukod og mga pasilidad nga makapalig-on sa ekonomiya ug pundo sa komunidad alang sa mas dugay nga panahon.
“This is the kind of infrastructure we should continue building: projects that not only serve our people but also strengthen the financial capacity of our local government,” matod ni Frasco. / PR