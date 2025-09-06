Bag-ong mga balaod gipirmahan ni Marcos

Gipirmahan ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ang pipila ka balaod nga naglangkob sa pagpanalipod sa kinaiyahan, pagpalapad sa hudikatura, ug deklarasyon sa lokal nga mga piyesta opisyal sa tibuok nasod.
Duha sa bag-ong mga balaod ang nagbutang sa Mt. Sawtooth sa Tarlac ug sa kadagatan palibot sa Panaon Island sa Southern Leyte ubos sa National Integrated Protected Areas System (NIPAS).
Ang Republic Act (RA) 12237 nagdeklarar sa Mayantoc ug San Jose, Tarlac, isip Mt. Sawtooth Protected Landscape, samtang ang RA 12238 nagtukod sa Panaon Island Protected Seascape sa Southern Leyte.
Kini nga mga lakang nagtumong sa pagpanalipod sa biodiversity ug pagsiguro sa dugay nga pagpreserba sa mga lumad nga tanom ug ecosystem.
Nagmugna kini sa mga Protected Area Management Boards nga pangulohan sa Department of Environment and Natural Resources (DENR) uban sa paglangkob sa local government units ug uban pang ahensya.
Giaprobahan usab ni Marcos ang mga balaod nga nagmugna og bag-ong mga korte sa Cebu, Isabela, ug Davao Region.
Kini naglakip sa usa ka Regional Trial Court (RTC) sa Moalboal, Cebu (RA 12241), usa ka RTC sa Alicia, Isabela (RA 12242), duha ka RTCs sa Mati City, Davao Oriental (RA 12243), duha ka Metropolitan Trial Courts (MTCs) sa Tagum City, Davao del Norte (RA 12244), duha ka RTCs sa Ilagan City ug Tumauini, Isabela (RA 12245).
Ang Korte Suprema, uban sa Department of Justice, maoy mohatag og branch numbers ug modumala sa operasyon niining mga korteha.
Ang pundo alang sa mga huwes, court personnel, piskal, ug public attorneys ilakip sa tinuig nga General Appropriations Act.