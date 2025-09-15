Bag-ong nahuman nga Bar exam, hapsay
Hapsay, hamugaway, ug malinawon ang bag-ong natapos nga tulo ka adlaw nga bar examination sa siyudad sa Sugbo sa Dominggo, Septiyembre 14, 2025.
Matod sa Police Regional Office (PRO) 7 nga libuan ka supporters, higala, ug kabanay ang nisugat sa mga bar takers gawas sa University of San Jose Recoletos (USJR) Basak campus human sa eksaminasyon.
Malampuson nga gipatuman ang seguridad sa PRO 7, uban sa abag sa Cebu City Transportation Office, Barangay Public Safety Officers ug uban pa nga katambayayong nga ahensiya.
Nakadayeg ang PRO 7 nga hapsay ug wala ra mabalda ang dagan sa trapiko sa katapusang adlaw sa bar examination.
Dul-an sa duha ka gatos ka mga police ang gipakatap sa gawas ug sulod sa USJR Basak Campus nga usa sa 14 ka testing centers sa tibuok Pilipinas nga gi-designate sa Supreme Court.
Ang presensya sa maong mga polis naghatag sa kasegurohan sa seguridad sa bar examinees, supporters ug sa publiko ug gawas niini sila sab ang nitabang aron mahapsay ang traffic sa maong dapit ug mipatuman sa tanang lagda sa tibuok tulo ka adlaw.
Hugot nga gipatuman sa kapulisan ang tanang local ordinance, usa na niini ang liquor ban diin tanang tindanan nga nasulod sa 100 meter radius gidid-an nga makabaligya og ilimnon nga makahubog ug ang pagdili sa pagsaba-saba kun anti-noise ordinance aron dili matugaw ang mikuha sa bar exam.
Ang liquor ban nagsugod sa alas 9 sa gabii sa dili pa ang exam ug gi libkas kini pagka alas 10 sa gabii human sa bar exam.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan ang hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga ang ilang prayoridad mao ang seguridad sa tanan nga nalambigit sa dakong kalihukan nga mao ang bar exam.
“Our priority is the safety and well-being of everyone involved. We are proud to stand alongside our community to ensure a smooth and incident-free conclusion to this year’s Bar Examinations. This reflects our commitment to public safety and to supporting the nation’s future legal professionals,” sigon ni Maranan. / AYB