Bag-ong nakalaya napriso na sab

Bag-ong laya sa bilanggoan ang nadakpan pagbalik human ma-buy-bust sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit (CDEU) sa Cebu City Police Office (CCPO) sa Sityo Kamansi, Barangay Lorega, Dakbayan sa Sugbo alas 10:30 sa gabii, Lunes, Nobiyembre 17, 2025.
Ang suspek giila nga si Josephus Samson Salamanca, alyas Epot, 39, nga nagpuyo ra sab sa maong lugar.
Nakuha sa mga operatiba sa CDEU ang mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 500 gramos nga dunay standard drug price nga P3.4 milyunes.
Niadtong Septiyembre 30, 2025, nakagawas ang suspek sa Cebu City Jail human makaserbisyo sa kaso sa ilegal nga drugas.
Apan sa iyang paglaya, nibalik siya sa naandan nga trabaho, gikan sa 50 gramos nga suplay, nisaka ngadto sa 500 gramos matag semana.
Human makuha sa kapulisan ang impormasyon gipaubos dayon sa monitoring sulod sa duha ka semana ang suspek hangtod nga gipaubos sa operation.
Ang iyang area nga baligyaanan mao ang Barangay Lorega ug Lungsod sa Minglanilla diin ang iyang tinubdan priso sa Abuyog Penal Farm sa Leyte. / AYB