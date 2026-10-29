Bag-ong nakalaya nasikop na usab

Narekober sa Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA)-Bohol Provincial Office ang 577.07 gramos sa gituohang shabu nga mokantidad og kapin P3.9 milyunes atol sa buy-bust sa Purok 8, Barangay Cogon, Tagbilaran City, Bohol niadtong alas 6:50 sa gabii, Miyerkules, Oktubre 28, 2026.
Giila ni PDEA 7 Director Joel Plaza ang nasikop nga si alyas Bon, 30, residente sa maong lugar, nga giingong target sa operasyon.
Lakip sab sa nasakmit ang buy-bust money, usa ka cellphone ug ubang ebidensiya nga gidala sa PNP Bohol Forensic Unit alang sa chemical analysis.
Matod ni Leia Alcantara, information officer sa PDEA 7, usa ka semana nilang gipailawom sa case buildup ang suspek.
Gisubay sab sa mga awtoridad ang giingong suplayer sa suspek nga maoy tinubdan sa ilegal nga drugas nga iyang gibaligya.
Base sa rekord sa PDEA, nadakpan na si alyas Bon niadtong Hunyo 2026 tungod sa giingong pagbaligya ug paghupot og shabu.
Apan naka-plea bargain siya ug nakagawas sa prisohan niadtong Agusto 2026.
Giingong nibalik siya sa pagpayuhot sa ilegal nga drugas nga maoy hinungdan sa bag-ong operasyon batok kaniya. / AYB